Посещение лесов ограничили в Липецкой области

Жителям Липецкой области ограничили возможность входа и въезда в леса. Это связано с высокой пожарной опасностью.

Власти Липецкой области ввели ограничение на срок с 19 июня по 9 июля. В этот период ожидается IV класс пожарной опасности. Управление лесного хозяйства совместно с правоохранительными органами организует контрольно-пропускные пункты для регистрации людей и транспортных средств. Кроме того, в лесах будет проходить патрулирование для пресечения возможных нарушений. Об этом сообщает GOROD48.

Специалисты намерены проводить разъяснительную работу с населением по поводу того, как соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.