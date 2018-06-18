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«Нафтогаз» обжаловал приостановку решения суда по спору с «Газпромом»

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«Нафтогаз» обжаловал решение Стокгольмского арбитража, который приостановил исполнение решение по спору с «Газпром», сообщил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалования решения арбитража», — приводит его слова ТАСС.

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По мнению адвоката, специалиста по международному праву Марии Ярмуш, у «Газпрома» очень велики шансы на успех в этом деле и будущее решение суда может оказаться иным, а значит говорить о каких-либо взысканиях в пользу «Нафтогаза» не придется.

«Сейчас, поскольку в апелляционном порядке будет рассматриваться обоснованная жалоба (жалоба «Газпрома» на нарушения со стороны арбитров при рассмотрении иска — Прим. Iz.ru), все действия по исполнению решения арбитража приостановлены, включая действия приставов. И если все это будет доказано, решение будет отменено», — приводит ее словам «РИА Новости».

В декабре прошлого и феврале текущего годов Стокгольмский арбитражный суд вынес два решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», связанному с условиями транзита и поставок топлива. Согласно постановлению, украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд, а та в свою очередь — $4,637 млрд. Однако с учетом долгов Киева, сума к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд.

В «Газпроме», который с решением арбитража не согласился, позднее заявили, что в процессе рассмотрения дела арбитры допустили «существенные процессуальные нарушения». В конце марта российский концерн оспорил решение инстанции по транзиту в апелляционном суде, а потом и вовсе потребовал полной его отмены.

В начале июня «Нафтогаз» начал арест европейских активов «Газпрома», так как Стокгольмский суд удовлетворил соответствующее ходатайство компании. 7 июня российский концерн обжаловал это решение в швейцарском суде. 13 июня апелляционный суд Швеции в округе Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» по делу о поставках газа через территорию Украины.

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