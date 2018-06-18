Принц Гарри готов дать Трампу шанс

Отец жены принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл Томас рассказал в интервью о личной беседе со своим зятем, в которой член королевской семьи признался, что готов дать шанс президенту США Дональду Трампу. Об этом Маркл заявил в эфире телеканала ITV.

«В ходе беседы я пожаловался, что не люблю Дональда Трампа, а он сказал «дайте Трампу шанс» <...> Я в общем не согласился с ним», — признался отец супруги британского принца.

Он пояснил, что это была свободная беседа, а не целенаправленное обсуждение политики. Однако Маркл и герцог Сассекский также затронули тему выхода Великобритании из Евросоюза, и его тесть сделал вывод, что принц Гарри «открыт к экспериментам». В целом Томас Маркл признался, что супруг дочери показался ему интересным человеком.

Британская королевская семья традиционно придерживается нейтральной позиции в политических вопросах. Так, в 2016 году Букингемский дворец подал жалобу на публикацию газеты The Sun, в которой говорилось, что Елизавета II якобы поддерживает выход королевства из Евросоюза. После этого издание было вынуждено опубликовать опровержение.

Ранее британские СМИ сообщили со ссылкой на дворецкого королевской семьи Гранта Харролда, что Меган Маркл пришлось отказаться от любимых блюд из морепродуктов в целях безопасности.