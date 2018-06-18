Лишенная родительских прав жительница Ижевска обманом взяла маткапитал

Жительницу Ижевска осудили на год условно за попытку незаконного получения маткапитала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, женщина предоставила в пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка, в отношении которого была лишена родительских прав.

Получив сертификат, гражданка заключила договор купли-продажи земельного участка и планировала построить там дом. Об этом пишет ИА «Сусанин». Для обналичивания денег снова потребовались свидетельства о рождении обоих детей, но на тот момент документы были у опекуна. Обманув сотрудника загса, дама взяла нужную бумагу, однако ее махинации стали известны правоохранительным органам.

Как писал портал iz.ru, материнский капитал стал для россиян способом улучшить жилищные условия. За 10 лет действия программы в ней приняли участие 8,5 млн семей. В общей сложности свое благосостояние улучшили 86% участников программы. Эксперты отмечают, что желание россиян направить маткапитал на покупку жилья говорит о том, что квартирный вопрос стоит по-прежнему остро.