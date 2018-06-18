Первую в истории крымско-татарскую фильм-сказку показали в Симферополе

В Симферополе прошел премьерный показ первой в истории крымско-татарского народа национальной сказки «Хыдыр-деде». Съемки и производство картины полностью проходили в Крыму.

Презентация картины состоялась в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. Зал был заполнен полностью, а билеты на показ раскупили еще задолго до его начала.

В презентации участвовали крымскотатарские деятели культуры, представители общественных организаций, активисты национальных движений и обычные жители Крыма, которые пришли в зал целыми семьями.

По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, которые она произнесла во время презентации фильма, его выход — знаковое событие для республики. Кроме того, это талантливая работа всей съемочной группы, а также продюсеров картины.

Как уточняет ИА «Крым-информ», режиссер Длявер Дваджиев снял сказку по мотивам известной крымско-татарской легенды. Она окунает зрителей в культуру и традиции крымских татар на полуострове в XVIII веке. Главный герой — мудрец и защитник людей, живущий высоко в горах Хыдыр-деде.

Инициатором проекта стала продакшн-студия QaraDeniz Production. Сказка уже получила прокатное удостоверение в России.