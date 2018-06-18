Прямой эфир

Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Евросоюза продлил на год односторонние санкции в отношении Крыма и Севастополя. Как сообщил сотрудник институтов ЕС, соответствующее решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству из 28 европейских стран в Люксембурге.

«Совет ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя», — цитирует его ТАСС. По словам представителя руководства, члены совета не стали обсуждать решение комитета постпредов стран ЕС и единогласно утвердили его.

«Европа должна вернуть свою красоту»
Министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас — о санкционной политике, кризисе Евросоюза, российских туристах и чемпионате мира по футболу

Ограничительные меры представляют собой запрет на импорт в Евросоюз произведенных в Крыму товаров, а также на любые инвестиции в объекты полуострова, в том числе сделки в сфере туризма, недвижимости, финансов, транспорта, телекоммуникаций, энергетики, добычи нефти и природных ресурсов. Кроме того, санкции вводят запрет на заход европейских судов в крымские порты и посадку самолетов на аэродромы в регионе.

Общая санкционная политика Евросоюза против России делится на три направления: визовые ограничения, экономические ограничения для компаний в энергетике, оборонной промышленности и финансовом секторе, а также санкции против Крыма и Севастополя. Решения по первым двум блокам действуют в течение полугода, а по третьему — год. Таким образом, срок действия санкций против Крыма истечет 23 июня 2019 года.

Крым адаптировался

Санкции западных стран против Крыма сплотили жителей полуострова, отметил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Экономика Крыма и Севастополя и мировоззрение жителей регионов уже адаптировались к санкционной жизни. На сегодняшний день санкции стали одной из идеологий сплоченности севастопольцев и крымчан перед агрессивными внешними силами», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, депутат заявил, что жители региона больше не питают иллюзий относительно снятия санкционного режима. По его мнению, сам факт проведения односторонней ограничительной политики исключает возможность переговоров о перемирии. «Новое поколение страны вырастет, четко понимая, что на Западе друзей среди политиков нет, да и союзники они так себе», — заключил Белик.

Спасибо от друзей из Киева

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность странам Евросоюза за очередное продление санкций против Крыма и Севастополя. «Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение крымских санкций еще на год», — написал глава украинской дипломатии на своей странице в Twitter.

Кроме того, глава МИД Украины призвал руководство ЕС включить в санкционный список «ответственных за массовые нарушения прав человека» в Крыму и за строительство Крымского моста через Керченский пролив.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось абсолютное большинство местных жителей, однако Киев и западные страны не признали итогов их волеизъявления. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель считает себя сторонницей санкций в политике
Трамп продлил действие санкций в отношении властей Белоруссии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017