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В Нидерландах задержали водителя врезавшегося в пешеходов фургона

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Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
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Водитель белого фургона, который врезался в толпу пешеходов в городе Ландграф в Нидерландах, задержан. Как сообщила местная полиция, инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 июня, около кемпинговой зоны музыкального фестиваля PinkPop.

По данным ТАСС, за рулем фургона находился 34-летний гражданин Нидерландов. Он сам пришел в отделение полиции в Амстердаме с повинной, после чего был взят под стражу.

Ранее сообщалось, что после наезда на пешеходов водитель скрылся с места ДТП. В результате происшествия один человек погиб и трое пострадали, их состояние медики оценивают как критическое.

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