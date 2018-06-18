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Ночные автобусы пустят из Саратова в Энгельс для болельщиков ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Дополнительные автобусные рейсы будут запущены из Саратова в Энгельс. Предполагается, что на них до дома будут добираться болельщики, приехавшие посмотреть матч Россия–Египет.

Игра будет транслироваться на больших экранах на стадионе «Локомотив» в Саратове. Однако начнется она в 22:00 по местному времени. Учитывая, что матч завершится в полночь, во время и после него общественный транспорт будет курсировать по специальному расписанию, передает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, первая игра в рамках ЧМ-2018 завершилась победой России над Саудовской Аравией со счетом 5:0. Она проходила на стадионе «Лужники» в Москве.

Завтрашний матч со сборной Египта состоится в Санкт-Петербурге. Накануне стало известно, что Алан Дзагоев не примет в ней участия из-за травмы.

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