Полуторагодовалый ребенок погиб после укуса домашней собаки в Коломне

В подмосковной Коломне после укуса домашней собаки погиб полуторагодовалый ребенок. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, инцидент произошел 16 июня.

По ее словам, ребенок вместе с мамой гостил у друзей семьи в Коломне. На мальчика напала собака, которая самостоятельно выбралась из вольера. Животное укусило его в область головы.

Сообщается, что мальчика доставили в больницу, где он спустя несколько часов скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что домашняя собака породы маламут напала на девятимесячного ребенка в Петербурге. Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.