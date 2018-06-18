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Названа дата презентации «бюджетного» iPhone

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Компания Apple представит «бюджетный» смартфон iPhone SE 2 осенью 2018 года. Об этом сообщает портал Akket.com со ссылкой на источники.

Презентация гаджета намечена на середину сентября, а в продажу он должен поступить в ноябре, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что, несмотря на «бюджетность» новой модели, смартфон будет поддерживать все современные технологии. Предположительно, гаджет оснастят 4,6-дюймовым экраном с вырезом в верхней части, а также 6-ядерным процессором Apple A11 Bionic, дополненным 2 Гб оперативной памяти. Также в гаджете будет доступен сканер лица 3D Face и беспроводная зарядка по Qi. Вместе с тем в iPhone SE 2 не будет двойной основной камеры.

Данных о том, сколько будет стоить новинка, пока нет, но ожидается, что ее объявят в ближайшее время. В начале года в Сети опубликовали снимки нового бюджетного iPhone SE.

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