Общественный транспорт Волгограда работает в усиленном режиме

В Волгограде весь общественный транспорт перешел на усиленный режим работы. На линии выходят порядка 480 трамваев, троллейбусов и автобусов, в том числе около 100 комфортабельных автобусов-шаттлов.

Шаттлы будут работать до 1:00 в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Они станут отправляться от трех перехватывающих парковок (P+R) по спецмаршрутам с общей конечной остановкой «Стадион», расположенной на парковке ТЦ «Европа Сити Молл», передает ИА «НовостиВолгограда.ру». На обычных маршрутах особое внимание уделено доставке пассажиров из отдаленных районов города. Скорректирована работа маршрутных такси № 3с и № 36. Количество электротранспорта возрастет в три раза.

Напомним, 18 июня в 21:00 по московскому времени в Волгограде начнется матч первого тура ЧМ-2018 Англия–Тунис.

Ранее сообщалось, что английский болельщик Грэм Кенсли, который добрался из Болгарии в Волгоград на собственной яхте, работает на мероприятиях ЧМ-2018 в качестве гида. Он ведет проект «Англичанин в Волгограде», в ходе которого рассказывает своим соотечественникам об интересных местах и мероприятиях в российском городе. Грэм Кенсли собирается посетить все четыре футбольных матча, которые пройдут в Волгограде, а затем отправится в Астрахань.