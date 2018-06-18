В Кремле прокомментировали попытку омбудсмена Украины посетить Сенцова

Неудачная попытка украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не свидетельствует о срыве договоренностей президентов РФ и Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна», — сказал журналистам Песков.

15 июня Денисова без согласования с российской стороной приехала в Салехард, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова. Позже она заявила, что ее не пустили в исправительное учреждение. Ранее сообщалось, что поездку к заключенному предполагалось организовать после 22 июня.

После неудачной попытки встретиться с Сенцовым Денисова не смогла попасть во Владимирский централ к осужденному украинцу Николаю Карпюку. Отмечалось, что визит также был не согласован с российской стороной.

Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова и Людмила Денисова встретятся в понедельник, 18 июня, в Москве. Омбудсмены планируют обсудить возникшие в связи с посещением заключенных вопросы и согласуют программу дальнейших действий.

9 июня президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились по телефону о посещении омбудсменами заключенных. Всего в соответствии с достигнутыми соглашениями Москалькова и Денисова должны посетить по 34 заключенных.