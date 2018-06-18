Фотографа в Омске оштрафовали за использование квадрокоптера

Жителя Омска оштрафовали за использование беспилотника. Мужчина с воздуха снимал праздничные мероприятия без разрешения.

Правоохранительные органы выявили факт нарушения 1 мая. Фотограф с воздуха снимал праздничную демонстрацию на Соборной площади в Омске, однако предоставить оформленное разрешение на использование беспилотника и план полета не смог. На мужчину завели административное дело, сообщает РИА «Омск-информ».

По итогам рассмотрения дела прокуратура вынесла постановление о назначении штрафа в размере 3 тыс. рублей.

В правоохранительных органах отмечают, что это не первый штраф за несанкционированную съемку мероприятий на Соборной площади.