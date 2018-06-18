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Гастрономический фестиваль «Барабулька» прошел в Феодосии

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Ежегодный фестиваль рыбной кухни «Барабулька» прошел в Крыму в минувшие выходные. Уже в пятый раз он состоялся в Феодосии.

По словам главы Феодосийского округа Владимира Титаренко, которые приводит ИА «Крыминформ», город нацелен на развитие событийного туризма. В этой связи особенно хорошо, что фестиваль «Барабулька» уже имеет имя и традиции. Некоторые туристы приезжают на него специально из других регионов. А с открытием Крымского моста Феодосия стала для них еще ближе, отметил чиновник.

Агентство отмечает, что в этом году вход на все мероприятия в рамках фестиваля вновь был бесплатным. На Привокзальной площади располагалась главная сцена, где выступали артисты. Фуд-корт разбили у кинотеатра «Крым».

Там все желающим предлагали блюда черноморской кухни, включая барабульку и скумбрию, приготовленные на мангале. Порция барабульки стоила 100 рублей, а мидий — 250 рублей, уточнили рестораторы.

В конце мая были опубликованы результаты опроса, проведенного туристическим сервисом Tvil.ru. Его участники назвали Крым самым рыбным местом. По результатам этого исследования полуостров с барабулькой (султанкой) и устрицами набрал 37% всех голосов туристов.

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