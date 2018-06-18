Правительство упростит систему отчетности компаний до «одного окна»

Правительство рассмотрит инициативу о создании системы «одного окна» при подаче бухгалтерской отчетности компаний. Согласно документу, внесенному на рассмотрение Министерством финансов, сбором данных о компаниях будет заниматься только Федеральная налоговая служба (ФНС).

Согласно предложенным поправкам к федеральному закону «О бухгалтерском учете», полномочиями по сбору и обработке бухгалтерской (финансовой) отчетности будет наделена только ФНС, сообщает РБК со ссылкой на материалы заседания. Инициатива должна упростить порядок подачи одних и тех же документов компаниями в разные государственные органы.

По оценке Минфина, положительный эффект перехода к «одному окну» позволит двукратно снизить материалы, временные и трудовые затраты компаний на подготовку и предоставление дублирующего экземпляра отчетности.

Документ с поправками был подготовлен по поручению бывшего премьер-министра Игоря Шувалова, который теперь возглавляет ВЭБ. В понедельник инициативу рассмотрит правительственная комиссия, само правительство — в случае одобрения — в четверг.