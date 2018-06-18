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Лисиц отстреливают в Новгородской области из-за опасности для детей

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В Новгородской области объявлена охота на лис и кабанов. Определенное количество животных необходимо отстрелять из-за опасности для людей и домашнего скота.

По данным регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, в Шимском районе лисы стали часто проникать на территорию детского сада в деревне Коростынь. В связи с этим принято решение об отстреле трех животных. Кроме того, на территории одного из солецких фермерских хозяйств обнаружены кабаны. Это создает угрозу распространения африканской чумы свиней. Для предотвращения возможного распространения вируса принято решение о ликвидации десяти животных. Об этом сообщает Новгород.ру.

Отстрел лисиц продлится до 28 июня. Численность кабанов будут регулировать до 1 октября.

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