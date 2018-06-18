Новый мост начали проектировать во Владивостоке

Новый путепровод начали проектировать во Владивостоке. Его планируют построить через Снеговую падь параллельно существующему Рудневскому мосту.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на данный момент началась подготовка техзадания на проектирование. Специалисты обследуют Рудневский мост и подъезды к нему, уделяя особое внимание участкам с просадкой грунта. Причины провала грунта предстоит выяснить, сообщает ИА PrimaMedia.

Предполагается, что новый путепровод будет иметь две полосы и идти параллельно старому мосту. После того, как мост будет возведен, старый путепровод закроют на реконструкцию. Таким образом, по завершении всех работ в городе появится четырехполосное мостовое сооружение.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, на участке, где произошел провал грунта, выставлено ограждение. Движение по мосту не опасно для автомобилистов. Работы по устранению аварийных участков будут проведены после окончания обследования.