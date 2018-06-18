Фестиваль авторской песни в Миассе посетили почти 13 тыс. человек

На Всероссийском Ильменском фестивале авторской песни, завершившемся в Миассе Челябинской области, зарегистрировано 12 700 гостей. На мероприятии с 15 по 17 июня дежурили 278 сотрудников силовых структур.

В конкурсе авторской песни участвовали 226 человек из России (Москва, Уфа, Екатеринбург, Самара, Томск, Оренбург, Ульяновск, Шадринск, Нижний Тагил, Новоуральск, Челябинск и города Челябинской области) и Казахстана (Караганда). Об этом пишет ИА «Урал-пресс-информ». Премию имени Михаила Вейцкина, создателя программы и режиссера Ильменки, получила Детская студия Олега Митяева из Пласта (клуб «Гитара и песня» под руководством Валерия Сургана).

Авторская песня, или бардовская музыка, — песенный жанр, возникший в середине XX века в разных странах. Его отличительными особенностями являются совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой. Предшественниками жанра в России можно считать городской романс и песенные миниатюры Александра Вертинского.