Прямой эфир

Фестиваль авторской песни в Миассе посетили почти 13 тыс. человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Всероссийском Ильменском фестивале авторской песни, завершившемся в Миассе Челябинской области, зарегистрировано 12 700 гостей. На мероприятии с 15 по 17 июня дежурили 278 сотрудников силовых структур.

В конкурсе авторской песни участвовали 226 человек из России (Москва, Уфа, Екатеринбург, Самара, Томск, Оренбург, Ульяновск, Шадринск, Нижний Тагил, Новоуральск, Челябинск и города Челябинской области) и Казахстана (Караганда). Об этом пишет ИА «Урал-пресс-информ». Премию имени Михаила Вейцкина, создателя программы и режиссера Ильменки, получила Детская студия Олега Митяева из Пласта (клуб «Гитара и песня» под руководством Валерия Сургана).

Авторская песня, или бардовская музыка, — песенный жанр, возникший в середине XX века в разных странах. Его отличительными особенностями являются совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой. Предшественниками жанра в России можно считать городской романс и песенные миниатюры Александра Вертинского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Писатель Мураками станет ведущим музыкальной радиопередачи
«Ночь в музее» в Ельце откроет победитель конкурса шансона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017