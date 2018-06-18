Биткоину предсказали падение ниже $6 тыс.

Эксперты ожидают снижения курса биткоина ниже психологической отметки в $6 тыс. из-за отказа американской комиссии по ценным бумагам и биржам признавать криптовалюты ценными бумагами и заморозки транзакций с криптовалютой EOS.

По данным портала CoinMarketCap, 17 июня курс биткоина опустился на 0,6% и составил $6525. При этом на бирже Bitfinex валюта котируется на отметке $6 489 (–0,57%), а на GDAX — в размере $6495 (–0,38%). Кроме того, в ходе недели биткоин терял в цене более 4%.

9 июня состоялся запуск основной сети криптовалюты EOS, однако уже через 7 дней производители блоков сообщили о заморозке транзакций на глобальном уровне. «После того как сеть «легла», курс EOS/USD упал на 4,5%, утащив за собой биткоин», — приводит «РИА Новости» комментарий аналитика «Альпари» Владислава Антонова.

По его мнению, в дальнейшем биткоин ожидает только падение. «Я не верю в то, что новость по EOS развернет вверх котировки биткоина. Ожидаю, что после консолидации цена продолжит падение. Рынок не уйдет вверх без новых драйверов к росту», — подчеркнул Антонов. Эксперт также отметил, что отказ компании Western Union работать с криптовалютами стал шоком для наблюдателей.

Как считает глава компании Enigma и соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов, рынок криптовалют очень тонкий и любое неблагоприятное событие оказывает сильное влияние на курс. «При любом негативе цена биткоина может уйти еще ниже — к $5,5 тыс. Разворот пока не сформировался, поэтому участники торгов довольно осторожно делают ставки на рост», — заключил предприниматель.

10 июня южнокорейская криптовалютная биржа Coinrail сообщила о кибератаке и краже некоторой суммы альтернативных криптовалют. После этого курс биткоина упал более чем на 10%.