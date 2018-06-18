Депутат рады рассказал о «грядущей катастрофе» на Украине

Европейские государства под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины, подталкивая ее к национальной катастрофе. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил $455 млн МВФ, сейчас нам сказали, что €1 млрд нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка», — заявил он.

Рабинович уточнил, что полученные средства Украина сразу же должна будет вернуть в виде процентов международным организациям и при этом лишиться Карпатских лесов.

По его словам, кредитный транш Киеву является «преступным» и принять его может только преступник. «До конца 2018 года надо выплатить $12,5 млрд, в 2019-м, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента, — $12,1 млрд, а до конца 2020 года — еще $10,2 млрд», –– подсчитал депутат, подытожив, что всего Украина должна $117 млрд.

По словам Рабиновича, такая экономика обречена на крах, так как Киев не в состоянии вернуть такую сумму, поэтому единственный выход — дефолт.

«Отдадут последнее»

Масштаб проблемы оценил политолог, , заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik. По его словам, Россия уже сталкивалась с такой «помощью» Запада в 90-е годы, и тогда ей с трудом удалось выбраться из западни.

«Рабинович верно заметил: фактически весь миллиард будет отдан за проценты по предыдущим долгам, почти ничего от него не останется, а требование вывоза леса сейчас – одно из основных. Украина нужна как источник сырья и источник дешевой рабочей силы – не более того», — уверен он.

Шатров отметил, что у США и Европы есть свои интересы на Украине, но они расходятся с интересами самого Киева.

«Тот же мораторий на вывоз леса – это попытка хоть что-то сохранить. Понимание того, что страна находится на грани краха, существует», — считает политолог. Он пояснил, что президент Украины Петр Порошенко пытается убедить Европу, что страна «ведет войну», и с помощью этого аргумента спасти и деньги, и ресурсы.

«Но ведь в Европе прекрасно понимают, какая это война. Поэтому эти аргументы не принимаются. Никого не интересуют чужие проблемы. Либо придется отдавать что-то из того, что осталось, последние природные ресурсы, либо этих денег (нового транша, – ред.) не видать», — добавил Шатров.

Колониальное государство

Заявление украинского депутата прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT.

«С Украины не только сейчас захотели что-то получить, это происходит уже не один год, с лета 2014-го. Системно все важные госпредприятия, которые были в ведении государства, оборонно-промышленного комплекса, переходят в ведение западных и американских компаний. Все они за эти годы мягко перетекли в руки иностранных владельцев. Сейчас идет следующий этап: плодородную землю хотят выкупить так называемые западные инвесторы, которые взамен подачек, получаемых Украиной, забирают лучшие и невосстанавливаемые ресурсы. Следующим этапом уже перешли к лесам», — отметил депутат.

Также он обратил внимание на то, что на сегодняшний день остро стоит вопрос не только ресурсов Украины, но и населения. По его словам, она превращается в некое колониальное государство, в котором люди будут работать на западную экономику. «И каждый миллиард, который дается Украине, забирается в десятикратном размере ее ресурсами», — пояснил Водолацкий.

Он предсказал, что через два года «ничего украинского» в стране не останется.

С 2015 года взамен на реформы Украине оказывает финансовую помощь Международный валютный фонд (МВФ).

В 2016 и 2017 годах Украина получила в общей сложности $2 млрд и ожидает новый транш. Однако в МВФ указывают, что Киев не выполнил всех условий — нет активной борьбы с коррупцией, тарифы на газ для населения выросли недостаточно.