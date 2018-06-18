Спустя почти 30 лет на здании музея в Мурманске вновь запустят часы

На здании Мурманского областного художественного музея вновь запустят часы. Они должны заработать 26 июня. Новый часовой механизм будет выдерживать температуры от –50 до +40 градусов при высокой влажности.

Как уточняет ИА «Би-порт», часы первоначально были установлены в 1927 году, когда здание принадлежало Транспортному потребительскому обществу. Реконструкция сооружения проводилась с 1987 по 1989 год. Тогда на заводе в Орджоникидзе был заказан новый часовой механизм. Однако он вышел из строя уже через несколько лет.

Руководство музея приняло решение заказать часы в 2017 году. Они изготовлены часовым заводом «Наше время» в Казани. Диаметр циферблата — 180 см, на него нанесены арабские цифры, время и подсветка корректируются автоматически. От боя решили отказаться, чтобы не доставлять неудобств местным жителям.