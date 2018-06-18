Завод каменной ваты в Белгороде оснастят европейским оборудованием

Корпорация «Технониколь» инвестирует 600 млн рублей в развитие белгородского завода каменной ваты АО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий». Об этом сообщил президент компании Сергей Колесников во время визита губернатора региона Евгения Савченко на предприятие. Модернизация будет длиться полтора года.

Планируется закупить европейское оборудование для дооснащения существующих линий, а также установить дополнительное. Корпорация рассчитывает со временем увеличить ассортимент производимой продукции и отправлять на экспорт порядка 20% материалов, передает ИА «Абирег».

Напомним, ранее брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») посетила делегация из Германии во главе с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом в рамках делового визита в Брянскую область. Гости побывали в основных производственных подразделениях, а общаться и ориентироваться им помогало неплохое знание русского языка.