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Завод каменной ваты в Белгороде оснастят европейским оборудованием

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Корпорация «Технониколь» инвестирует 600 млн рублей в развитие белгородского завода каменной ваты АО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий». Об этом сообщил президент компании Сергей Колесников во время визита губернатора региона Евгения Савченко на предприятие. Модернизация будет длиться полтора года. 

Планируется закупить европейское оборудование для дооснащения существующих линий, а также установить дополнительное. Корпорация рассчитывает со временем увеличить ассортимент производимой продукции и отправлять на экспорт порядка 20% материалов, передает ИА «Абирег».

Напомним, ранее брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») посетила делегация из Германии во главе с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом в рамках делового визита в Брянскую область. Гости побывали в основных производственных подразделениях, а общаться и ориентироваться им помогало неплохое знание русского языка.

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