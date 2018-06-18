Панихида по погибшим на Сямозере детям пройдет в Карелии

В Карелии сегодня состоится панихида по детям, погибшим на Сямозере два года назад. Близкие, родственники и представители духовенства соберутся на берегу озера, рядом с поселком Кудама, где были найдены первые жертвы трагедии.

Как уточняет ИА «Карелinform», во время церемонии выступит хор Свято-Сергиевского патриаршего подворья, к камню скорби возложат цветы. На панихиде будут дежурить психологи.

Портал iz.ru сообщал, что на берегу Сямозера по инициативе родителей погибших построили деревянную часовню. Внутри нее находятся 14 именных икон по количеству погибших, а на потолке — изображения ангелов.

Напомним, 18 июня 2016 года, несмотря на предупреждение о шторме, трое вожатых вывели 47 детей, отдыхавших в лагере «Парк-отель «Сямозеро», в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма оба каноэ перевернулись. Погибли 14 детей.