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Памятник в виде разбитой лодки установили на берегу реки Ижма в Коми

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В селе Ижма в Коми на берегу реки Ижма установлен памятник погибшим в 1948 году. Композиция выполнена в виде разбитой лодки. Она посвящена памяти утонувших во время шторма 27 жителях села.

Как сообщает ИА «Комиинформ», идея памятника принадлежит 12-летней школьнице Ирине Хозяиновой. Девочка увлеклась краеведением и узнала про трагедию, случившуюся 25 мая 1948 года.

После этого она начала собирать информацию об 11 выживших в катастрофе. Позже у школьницы возникла идея увековечить память погибших.

Жители села и представители местной администрации идею поддержали. Кроме того, к проекту подключился один из спасшихся. В этом году жителю Ижмы Андрею Рочеву исполнилось 87 лет.

Портал iz.ru 14 июня сообщал об открытии в Биробиджане мемориала памяти медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, которые погибли в Сирии. Он установлен возле военного госпиталя в Биробиджане.

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