Суд арестовал министра сельского хозяйства Оренбургской области

Министра сельского хозяйства Оренбургской области Михаила Маслова арестовали на два месяца, соответствующее постановление вынес в понедельник, 18 июня, Ленинский районный суд Оренбурга.

Об этом сообщила помощник председателя суда Юлия Глухова, передает ТАСС. На тот же срок арестовали и руководителя оренбургского предприятия «Селекционно-гибридный центр «Вишневский» Виктора Железнова.

Маслова подозревают в хищении 100 млн рублей. Его и Железнова задержали в четверг, 14 июня.

По данным следствия, в Оренбуржье в 2015–2016 годах представители одной из компаний агропромышленного комплекса «СГЦ «Вишневский» похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 100 млн рублей.