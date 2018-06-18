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Суд арестовал министра сельского хозяйства Оренбургской области

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Министра сельского хозяйства Оренбургской области Михаила Маслова арестовали на два месяца, соответствующее постановление вынес в понедельник, 18 июня, Ленинский районный суд Оренбурга.

Об этом сообщила помощник председателя суда Юлия Глухова, передает ТАСС. На тот же срок арестовали и руководителя оренбургского предприятия «Селекционно-гибридный центр «Вишневский» Виктора Железнова.

Маслова подозревают в хищении 100 млн рублей. Его и Железнова задержали в четверг, 14 июня.

По данным следствия, в Оренбуржье в 2015–2016 годах представители одной из компаний агропромышленного комплекса «СГЦ «Вишневский» похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 100 млн рублей.

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