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В Бурятии несколько больниц остались без медицинского кислорода

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Критическая ситуация сложилась в нескольких больницах Бурятии: несколько больниц остались без медицинского кислорода, жизненно необходимого для пациентов в тяжелом состоянии.

Врачи задумываются о закрытии отделений реанимации.

Как стало известно РЕН ТВ, причиной нехватки медицинского кислорода стало прекращение работы единственного в регионе его поставщика. Счета компании заблокировала налоговая инспекция. Журналисты попытались пообщаться с инспекторами лично, но те от комментариев отказались.

«Семь баллонов, которые у меня в остатке, мне может просто до завтрашнего утра не хватить. Буду брать у других больниц, просить, ночью вставать», — рассказал телеканалу начальник хозяйственного отдела городской больницы № 4 города Улан-Удэ Игорь Прокопьев.

«Самая чувствительная к недостатку кислорода — это мозговая ткань, центральная нервная система. Начнется угнетение сознания, дальше рефлекторные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы и так далее по кругу», —добавил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РКБ имени Семашко Михаил Итыгилов.

В республиканском Минздраве говорят, что все в порядке и беспокоиться не о чем.

«Ситуация с кислородом находится под контролем. Проблем никаких нет», — заявила начальник отдела по лекарственному обеспечению минздрава по Бурятии Елена Гермаева.

Собственное оборудование для производства кислорода сейчас есть только в одной больнице — имени Семашко. Пока есть проблемы с поставками, там готовы делиться кислородом с нуждающимися лечебными учреждениями.

Но чиновники это делать запретили — якобы кислород у медиков не дотягивает до ГОСТа. 

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