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Для ВМФ проектируют новый большой десантный корабль

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Северное проектно-конструкторское бюро проектирует десантный корабль водоизмещением 8 тыс. тонн для Военно-морских сил России. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Северному проектно-конструкторскому бюро поручено создание нового проекта большого десантного корабля для российского флота. Идет работа над эскизным проектом», — приводит ТАСС комментарий источника.

Он отметил, что проект принципиально нового корабля будет создаваться с нуля, это не развитие какого-то существующего проекта. При этом другие конструкторские бюро не будут участвовать в реализации поручения. Источник не уточнил сроки выполнения работ.

17 июня российские малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершили плановый переход из Севастополя в Средиземное моря, где вошли в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне. Как отметил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев, в море задачи постоянно выполняют от 70 до 100 российских кораблей.

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