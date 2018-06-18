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Сеул надеется на формальное окончание Корейской войны в этом году

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Власти Южной Кореи намерены в 2018 году добиться формального окончания Корейской войны, такую цель поставило себе правительство Республики Корея. Об этом в понедельник, 18 июня, рассказала глава МИД страны Кан Гён Хва, передает агентство Yonhap.

«Декларация (о мире – ред.) к концу этого года — цель нашего правительства», — заявила южнокорейский дипломат, передает «Газета.ру».

Боевые действия (1950-1953) прекратились подписанием соглашения о перемирии между двумя сторонами, однако договор о мире между Сеулом и Пхеньяном до сих пор не подписан. В конце апреля КНДР и Республика Корея договорились объявить об окончании Корейской войны в этом году.

27 апреля в приграничной деревне Пханмунджом на территории южного государства прошел межкорейский саммит.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, в частности, договорились работать над полным разоружением полуострова, ликвидировать все средства пропаганды в приграничных районах. Ким Чен Ын стал первым лидером Северной Кореи, который посетил Юг с 1953 года.

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