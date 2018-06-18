Федерер сместил Надаля с первого места в рейтинге АТР

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов–профессионалов (АТР) после воскресной победы на турнире в немецком Штутгарте.

Ранее спортсмен занимал вторую строку рейтинга, на первом находился испанец Рафаэль Надаль.

Новая версия рейтинга АТР опубликована в понедельник, 18 июня, на сайте организации.

36-летний Федерер накануне в финале турнира в Штутгарте в двух сетах победил канадца Милоша Раонича, который, в свою очередь, поднялся на четыре пункта в рейтинге, переместившись с 35-го на 31-е место.

В июне Рафаэль Надаль обыграл австрийца Доминика Тима и стал победителем Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter