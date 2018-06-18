ВВС Израиля атаковали девять целей в секторе Газа

В ночь на понедельник, 18 июня, Израиль нанес удары по девяти объектам палестинских боевиков в секторе Газа. Об этом сообщили в израильской армии.

Отмечается, что удары стали ответом на запуски из сектора Газа горящих воздушных змеев и шаров, провоцирующих пожары в приграничных районах Израиля.

«Самолеты ВВС Израиля атаковали девять военных целей на территории двух военных баз и оружейной мастерской, принадлежащих террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. Удары были нанесены в ответ на запуски в направлении Израиля зажигательных и взрывных воздушных змеев и шаров», — приводит заявление военных «РИА Новости».

Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.

По подсчетам Израиля, атаки воздушными змеями причинили многомиллионный ущерб, спалив лесные и сельскохозяйственные площади.

Ситуация между палестинцами и Израилем обострилась с конца марта из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который считают своей территорией как Израиль, так и Палестина.

В секторе Газа начались массовые волнения и столкновения с израильскими военными. В беспорядках погибли 120 палестинцев.

18 июня из сектора Газа по Израилю были выпущены три баллистические ракеты.