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Трамп возмутился масштабами утечек данных из ФБР в либеральных СМИ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Утечки информации из ФБР в либеральные СМИ вызвали возмущение президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в воскресенье, 17 июня, в своем Twitter.

«Почему ФБР передавало столь много информации лживой прессе. Они не должны этого делать, ведь мы знаем, что лживые СМИ, которые являются врагами народа, давали собственную интерпретацию этого», — цитирует американского лидера ТАСС.

21 апреля Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми нарушил закон, рассекретив записи об общении с ним. Прошлым летом экс-директор ФБР признал, что является одним из источников утечек информации в СМИ.

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