Прямой эфир

В администрации Порошенко опровергли подготовку закона о ЛГБТ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента Украины Петра Порошенко опровергает заявление депутата Европарламента Ребекки Хармс о подготовки легализации ЛГБТ-сообщества, сообщает УНН в воскресенье, 17 июня.

«Никто ей (евродепутату — ред.) не звонил. Скорее всего, кто-то её так разыграл», — цитирует RT сообщение администрации президента Украины.

Хармс сослалась на телефонный звонок из Киева, который мог оказаться розыгрышем, и извинилась за то, что принесла неудобства.

Ответственность за розыгрыш взяли на себя российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

17 июня в Киеве прошло шествие ЛГБТ-активистов «Марш равенства», занявшее 20 минут.

9 июня депутаты ЕП призвали украинского президента возглавить гей-парад в Киеве. По мнению европейских политиков, таким образом Порошенко должен поддержать ЛГБТ-сообщество страны.

Депутаты также напомнили киевским властям, что поддержка ЛГБТ является одним из основных принципов Евросоюза и Украина должна активнее действовать в этом направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков заявил о восторге Европы при появлении Порошенко во главе гей-парада
Европарламент призвал Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017