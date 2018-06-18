В администрации Порошенко опровергли подготовку закона о ЛГБТ

Администрация президента Украины Петра Порошенко опровергает заявление депутата Европарламента Ребекки Хармс о подготовки легализации ЛГБТ-сообщества, сообщает УНН в воскресенье, 17 июня.

«Никто ей (евродепутату — ред.) не звонил. Скорее всего, кто-то её так разыграл», — цитирует RT сообщение администрации президента Украины.

Хармс сослалась на телефонный звонок из Киева, который мог оказаться розыгрышем, и извинилась за то, что принесла неудобства.

Ответственность за розыгрыш взяли на себя российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

17 июня в Киеве прошло шествие ЛГБТ-активистов «Марш равенства», занявшее 20 минут.

9 июня депутаты ЕП призвали украинского президента возглавить гей-парад в Киеве. По мнению европейских политиков, таким образом Порошенко должен поддержать ЛГБТ-сообщество страны.

Депутаты также напомнили киевским властям, что поддержка ЛГБТ является одним из основных принципов Евросоюза и Украина должна активнее действовать в этом направлении.