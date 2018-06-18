Действующий президент Колумбии поздравил победителя выборов

На президентских выборах в Колумбии победил Иван Дуке, и действующий глава государства Хуан Мануэль Сантос поздравил его. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Twitter Сантоса.

«Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить и пожелать ему всего самого лучшего. Предложил ему всю помощь от правительства, чтобы провести четкую и спокойную передачу власти», — говорится в сообщении.

Сантос заметил, что результаты выборов благотворно отразились на демократии в стране.

Дуке получил более 10,3 млн голосов (53,97%) после подсчета 99,8% бюллетеней. Его соперник Густаво Петро набрал более чуть более 8 млн голосов (41,81%).

В октябре повстанческие Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) официально завершили процесс регистрации созданной на их основе политической партии.

В 2016 году власти Колумбии заключили мирный договор с РВСК, поставив точку в гражданской войне, длившейся 50 лет.