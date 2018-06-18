СМИ сообщили о подготовке США «мощного конкурента» артиллерии России

США разрабатывают новейшую гаубицу с целью превзойти российскую самоходную артиллерийскую установку 2С33 «Мста-СМ».

Как пишет Warrior Maven, американская гаубица M777ER, создаваемая в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA), сможет поражать цели на расстоянии в 70 км, что позволит ей превзойти современные гаубицы по дальности стрельбы.

Она создается на базе уже стоящей на вооружении армии США M777А2 калибром 155 мм и дальностью стрельбы в 30 км.

По данным издания, модификация станет тяжелее предшественницы на 455 кг. Также будет увеличена длина ствола орудия на 1,8 м.

В M777ER применят новые модели затвора и дульного тормоза.

Кроме того, разработчики намерены повысить ее точность для поражения целей в условиях слабой видимости.

«Чтобы увеличить диапазон поражения, нам нужен и более крупный калибр, и удлинение ствола орудия. Мы модернизируем орудие, поменяем гидравлику, чтобы справиться с повышенным давлением и с использованием нового реактивного снаряда, подобного ракете», –– приводит издание слова высокопоставленного военного.

Отмечается, что гаубицу разрабатывают таким образом, чтобы она смогла превзойти российскую «Мста-СМ» с радиусом поражения 40 км.

15 июня сообщалось, что эксперты оценили характеристики создаваемой в России боевой машины поддержки пехоты (БМПТ) «Терминатор-3» и назвали ее угрозой «самому смертоносному оружию США».