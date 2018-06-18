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Стала известна дата чемпионского боя Нурмагомедова и Макгрегора

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC, проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором 6 октября. Об этом заявил отец россиянина в понедельник, 18 июня.

«Сейчас нежелательно утверждать об этом, но переговоры близки к завершению», — цитирует «Звезда» Нурмагомедова-старшего.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона организации. На счету 29-летнего россиянина 26 побед, из них 16 — досрочно. В настоящий момент россиянин возглавляет рейтинг UFC в легком весе.

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