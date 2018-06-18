Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Японии

На западе Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 18 июня.

Толчки ощущались в нескольких городах страны. В Осаке оно ощущалось как четырехбалльное по японской 7-балльной шкале, сообщает собственный корреспондент агентства.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Угрозы цунами нет, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

14 июня подземные толчки магнитудой 5,0 были зарегистрированы в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.