Прямой эфир

Минэкономразвития рассчитывает на вступление России в ОЭСР

0
Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают, что вступление России положительно скажется на ее деятельности, Москва тоже заинтересована в более тесном сотрудничестве.

Об этом «Известиям» рассказали в самом Минэкономразвития.

В ведомстве положительно отметили опыт сотрудничества с ОЭСР и считают, что полноправное членство позволит России влиять на принятие «правил игры» в мире.

«В 2017 году с учетом лучших практик ОЭСР мы приняли пять федеральных законов в сферах промышленной и информационной безопасности, здравоохранения, финансов, потребительского и ипотечного кредитования», — заявили в пресс-службе ведомства.

Организация экономического сотрудничества и развития объединяет 37 государств, большинство из которых представляют собой развитые экономики мира.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россия готова вступить в ОЭСР

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва и Эр-Рияд договорились расширить сотрудничество в энергетике
Путин хочет расширить сотрудничество с Боливией в военно-технической сфере

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017