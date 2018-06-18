Минэкономразвития рассчитывает на вступление России в ОЭСР

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают, что вступление России положительно скажется на ее деятельности, Москва тоже заинтересована в более тесном сотрудничестве.

Об этом «Известиям» рассказали в самом Минэкономразвития.

В ведомстве положительно отметили опыт сотрудничества с ОЭСР и считают, что полноправное членство позволит России влиять на принятие «правил игры» в мире.

«В 2017 году с учетом лучших практик ОЭСР мы приняли пять федеральных законов в сферах промышленной и информационной безопасности, здравоохранения, финансов, потребительского и ипотечного кредитования», — заявили в пресс-службе ведомства.

Организация экономического сотрудничества и развития объединяет 37 государств, большинство из которых представляют собой развитые экономики мира.

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Россия готова вступить в ОЭСР