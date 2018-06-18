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Сборная Бразилии впервые за 40 лет не выиграла в дебютном матче ЧМ

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Сборная Бразилии впервые за 40 лет не победила в дебютном матче чемпионата мира по футболу. В воскресенье бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1).

В последний раз сборная Бразилии не смогла одержать победу в своем первом матче на мундиале в 1978 году в Аргентине. Тогда бразильцы разошлись миром с командой Швеции. Игра как и сейчас завершилась со счетом 1:1.

Как отмечает «Газета.ру», После первого тура в группе E лидирует сборная Сербии (3 очка), которая обыграла Коста-Рику (0 очков). Второе и третье места делят команды Бразилии и Швейцарии (1).

17 июня игра Бразилия-Швейцария проходила на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. На матче присутствовало 43 109 человек.

Лучшим игроком игры был признан полузащитник бразильцев Филиппе Коутиньо, который забил великолепный гол из-за пределов штрафной.

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