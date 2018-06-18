Пушков спрогнозировал тяжелый срок для Меркель на посту канцлера

Новый срок на посту канцлера Германии для Ангелы Меркель может стать еще сложнее предыдущего. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по информационной политики Алексей Пушков.

Он отметил, что у Меркель «накопились трудности» в виде раздоров в «большой семерке», новых пошлин США на сталь и алюминий из ЕС и проблем с мигрантами.

«У Меркель — накопление трудностей: кризис лидерства в ЕС, Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты, ультиматум главы МВД (Хорста) Зеехофера. Предыдущий срок для нее окончился сложно — этот может оказаться еще сложнее», — написал сенатор в Twitter.

17 июня стало известно, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) намерены выдвинуть ультиматум Меркель по теме нелегальной миграции. Министр планирует предоставить канцлеру две недели на поиск общеевропейского решения кризиса с беженцами.

При этом ранее Зеехофер заявлял, что больше не может работать с Меркель.

По данным СМИ, в ближайшее время Меркель планирует провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами Евросоюза.