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Пушков спрогнозировал тяжелый срок для Меркель на посту канцлера

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Новый срок на посту канцлера Германии для Ангелы Меркель может стать еще сложнее предыдущего. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по информационной политики Алексей Пушков.

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Он отметил, что у Меркель «накопились трудности» в виде раздоров в «большой семерке», новых пошлин США на сталь и алюминий из ЕС и проблем с мигрантами.

«У Меркель — накопление трудностей: кризис лидерства в ЕС, Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты, ультиматум главы МВД (Хорста) Зеехофера. Предыдущий срок для нее окончился сложно — этот может оказаться еще сложнее», — написал сенатор в Twitter.

17 июня стало известно, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) намерены выдвинуть ультиматум Меркель по теме нелегальной миграции. Министр планирует предоставить канцлеру две недели на поиск общеевропейского решения кризиса с беженцами.

При этом ранее Зеехофер заявлял, что больше не может работать с Меркель.

По данным СМИ, в ближайшее время Меркель планирует провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами Евросоюза.

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