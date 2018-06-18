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Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018

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Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 со счетом 0:1.

В матче первого тура группового раунда чемпионата мексиканцы на стадионе «Лужники» неожиданно обыграли сборную Германии, единственный мяч забил на 35 минуте Ирвинг Лосано, сообщает «Спорт-Экспресс».

13 июня животное-оракул тюлениха Дейзи, которая живет в немецком городе Росток, предрекла поражение сборной Германии от мексиканцев на чемпионате мира по футболу.

Четыре года назад Дейзи предсказала сборной Германии победу над Аргентиной в чемпионате мира.

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