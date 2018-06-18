Собянин рассказал о планах построить в Новой Москве 12 детских садов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до 2021 года в Новой Москве планируется построить еще 12 детских садов.
По словам градоначальника, на это планируется выделить из городского бюджета 4 млрд рублей.
До 2021 года в Новой Москве появятся еще 12 детских садов. Выделим на это больше 4 млрд рублей. #ТиНАО— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 июня 2018 г.
Всего в Новой Москве в 2018–2020-х годах планируется открыть 30 социальных объектов.
7 июня сообщалось, что новый детский сад откроют в ближайшее время в районе Щукино на северо-западе столицы. Его воспитанниками станут 200 малышей.
В настоящее время в детском саду идут отделочные работы и благоустройство территории.
Кроме того, три детских сада и школа появятся на Рязанском проспекте. Дошкольные учреждения примут 415 детей, а в школе будут обучаться 825 учеников.