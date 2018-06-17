В Средиземное море вышли российские ракетные корабли

Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщили в воскресенье, 17 июня, в отделе информационного обеспечения российского Черноморского флота.

«Планируется, что уже сегодня к исходу дня российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению поставленных задач», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что корабли уже завершили прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы и уже вышли в Средиземное море.

О присутствии данных кораблей также рассказали турецкие мониторинговые сайты.

#ВМФ Project 21631 #Кф Caspian Flotilla Buyan M class corvettes Veliki Ustyug 651 (x-023) & Grad Sviyazhsk 652 (c-021), armed with SS-N-30 / Kalibr 3M-14 land attack missiles, transited Mediterranean-bound Bosphorus, likely en route to #Tartus #Syria 03:30Z pic.twitter.com/QCEst4GuSO — Yörük Işık (@YorukIsik) June 17, 2018

За несколько дней до этого, 15 июня, сообщалось, что через Босфор в Средиземное море вышел большой десантный корабль «Николай Фильченков».



