В Средиземное море вышли российские ракетные корабли
Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщили в воскресенье, 17 июня, в отделе информационного обеспечения российского Черноморского флота.
«Планируется, что уже сегодня к исходу дня российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению поставленных задач», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Отмечается, что корабли уже завершили прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы и уже вышли в Средиземное море.
О присутствии данных кораблей также рассказали турецкие мониторинговые сайты.
За несколько дней до этого, 15 июня, сообщалось, что через Босфор в Средиземное море вышел большой десантный корабль «Николай Фильченков».