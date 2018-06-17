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В Средиземное море вышли российские ракетные корабли

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщили в воскресенье, 17 июня, в отделе информационного обеспечения российского Черноморского флота.

«Планируется, что уже сегодня к исходу дня российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению поставленных задач», — цитирует сообщение «РИА Новости»

Отмечается, что корабли уже завершили прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы и уже вышли в Средиземное море.

О присутствии данных кораблей также рассказали турецкие мониторинговые сайты. 

За несколько дней до этого, 15 июня, сообщалось, что через Босфор в Средиземное море вышел большой десантный корабль «Николай Фильченков». 

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