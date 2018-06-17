Международный шахматный фестиваль начался в Пскове

В Пскове прошли первые встречи юбилейного XV Международного шахматного фестиваля. Основные соревнования намечены на 18 июня. Торжественное открытие состоится в Кооперативном техникуме на улице Калинина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области, по традиции первым турниром «Пскова-2018» стал «Ночной блиц-марафон». За призовые места сразились 20 самых выносливых шахматистов. В воскресенье прошла молниеносная игра блиц-турнира.

В апреле россиянка Валентина Гунина стала чемпионкой Европы по шахматам, сыграв вничью с турецкой спортсменкой Екатериной Аталык. Гунина набрала 9 очков в 11 турах женского чемпионата Европы по шахматам и стала недосягаемой для преследовательниц — Аталык и украинки Анны Ушениной.



