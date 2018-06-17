Голикова рассказала о планах отказаться от балльной пенсионной системы‍

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о предложении отказаться от системы баллов при расчете пенсий.

«Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом она отреагировала на реплику ведущего программы Владимира Соловьева, который заявил, что «от балльной системы нужно уходить».

Голикова отметила, что с 2019 года размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. По ее словам, по каждому пенсионеру должен быть индивидуальный расчет.

«И мы готовы этот расчет предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», — сказала вице-премьер.

Также 17 июня Голикова сообщила, что в России появится новая инфраструктура для пенсионных накоплений. Она отметила, что в стране доработают идеологию того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды.

16 июня вице-премьер сообщила, что доход российских пенсионеров после повышения пенсионного возраста в 2019 году, по предварительным оценкам, увеличится на 12 тыс. рублей.

Планируется, что с 2019 года правительство РФ постепенно будет повышать возраст выхода на пенсию. Для женщин он составит 63 года (вместо 55-ти), для мужчин – 65 лет (вместо 60-ти).