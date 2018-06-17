Американские эксперты назвали пять худших истребителей в истории США

Американские эксперты составили рейтинг худших реактивных истребителей за всю историю США. Первым в списке оказался палубный истребитель Брюстер F2A «Буффало».

По данным журнала The National Interest, данный самолет оказался «не в той точке технологического цикла», он не может сравниться с продвинутыми машинами. Утверждается, что истребитель медленный и недостаточно мощный.

Вторым в списке худших стал палубный истребитель F7U Cutlass.

«Широкий, но недостаточно мощный самолет со специфическим дизайном хвоста, который недолюбливали те, кто им управлял», — говорится в статье.

На третьем месте антирейтинга расположился еще один палубный истребитель F3H «Демон». Специалисты считают, что подобный самолет с одним двигателем должен обладать крайне мощным мотором, которого у «Демона» нет.

Также в списке оказался американский истребитель-перехватчик F-102 «Дельта Даггер» F-104 «Старфайтер». Данные самолеты эксперты называют «консервными банками» и утверждают, что они, как и лидеры рейтинга, недостаточно мощные.

16 июня эксперты The National Interest рассказали о «секретном способе», благодаря которому российский истребитель Су-35 может сбить американский F-22.