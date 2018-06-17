Глава МВД ФРГ Зеехофер не хочет работать с Меркель

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, являющийся и лидером партии Христианско–социальный союз (ХСС) заявил, что больше не может работать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом в воскресенье, 17 июня, написала Welt am Sonntag

Несовпадение взглядов политиков

Разногласия Меркель и Зеехофера начались в 2015 году, когда Европа приняла рекордное число мигрантов. Уже тогда Зеехофер, являвшийся премьером Баварии, заявил о необходимости ввести лимиты на въезд беженцев в страну, в ответ федеральный канцлер заявила, что власти не пойдут на подобный шаг.

Конфликт между ХСС и ХДС продолжает обостряться

По данным издания, Зеехофер, назначенный на пост главы МВД в марте этого года, 14 июня на совещании с коллегами по ХСС, дважды произнес, что больше не может работать с Меркель. «Я больше не могу работать с этой женщиной», — цитирует министра газета.

Предложения министра

Зеехофер предлагает, чтобы в ФРГ не пускали беженцев, имеющих регистрацию в любой другой стране Евросоюза. Кроме того, мигрантам, у которых нет документов и уже есть отказ в пересечении границ ЕС, должно быть отказано во въезде, уверен министр.

Меркель намерена обсудить проблемы миграции на уровне ЕС

Меркель заявляет, что предложения главы МВД противоречат европейским нормам предоставления убежища. Она продолжает выступать за прием мигрантов и оказание им помощи.Также канцлер хочет провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами Евросоюза.