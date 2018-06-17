Прямой эфир

Глава МВД ФРГ Зеехофер не хочет работать с Меркель

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, являющийся и лидером партии Христианско–социальный союз (ХСС) заявил, что больше не может работать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом в воскресенье, 17 июня, написала Welt am Sonntag

Несовпадение взглядов политиков

На старые дрожжи
Почему в Германии снова набирает силу антисемитизм

Разногласия Меркель и Зеехофера начались в 2015 году, когда Европа приняла рекордное число мигрантов. Уже тогда Зеехофер, являвшийся премьером Баварии, заявил о необходимости ввести лимиты на въезд беженцев в страну, в ответ федеральный канцлер заявила, что власти не пойдут на подобный шаг.

Конфликт между ХСС и ХДС продолжает обостряться

По данным издания, Зеехофер, назначенный на пост главы МВД в марте этого года, 14 июня на совещании с коллегами по ХСС, дважды произнес, что больше не может работать с Меркель. «Я больше не могу работать с этой женщиной», — цитирует министра газета.

Предложения министра

Зеехофер предлагает, чтобы в ФРГ не пускали беженцев, имеющих регистрацию в любой другой стране Евросоюза. Кроме того, мигрантам, у которых нет документов и уже есть отказ в пересечении границ ЕС, должно быть отказано во въезде, уверен министр.

Меркель намерена обсудить проблемы миграции на уровне ЕС

Меркель заявляет, что предложения главы МВД противоречат европейским нормам предоставления убежища. Она продолжает выступать за прием мигрантов и оказание им помощи.Также канцлер хочет провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами Евросоюза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Италии предложил создать центры по приему мигрантов в их странах
Макрон раскритиковал европейскую систему приема мигрантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017