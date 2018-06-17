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На дне Финского залива обнаружен легендарный эсминец «Новик»

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Фото: Wikipedia
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В Финском заливе найден один из легендарных кораблей русского флота — миноносец «Новик». Об этом сообщил руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

По его словам, эсминец лежит на глубине 75 м в районе мыса Юминда посередине Финского залива. Богданов рассказал, что корпус судна разломан на две части. На корме четко указано название корабля на момент гибели — «Яков Свердлов» и герб СССР, сообщает «РИА Новости».

На момент ввода в строй в 1913 году «Новик» был самым быстроходным кораблем в мире. Судно затонуло 28 августа 1941 года в ходе Таллинского перехода в результате подрыва на мине.

В марте сообщалось, что в американском штате Флорида на пляже нашли обломки деревянного корабля, построенного 300 лет назад. Части судна нашел восьмилетний мальчик, гулявший по побережью с матерью.

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