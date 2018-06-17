Серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером Брайаном Орсером. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил американский фигурист Джейсон Браун.

Toronto has been great so far, but it just got a lot better!! ❤️ Welcome to 🇨🇦 @JannyMedvedeva!! めどちゃん、ようこそ！私たちはトロントにいます！✨🇺🇸🇷🇺🇨🇦✨ pic.twitter.com/a6y2EZVZth — Jason Brown (@jasonbskates) June 16, 2018

«Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева», — написал Браун.

В начале мая Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Фигуристка заявила, что в новом сезоне будет тренироваться под руководством канадского специалиста. При этом она заверила, что в будущем будет выступать только под российским флагом. Медведева также заявила, что решение уйти к Орсеру было самым тяжелым в ее жизни.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и Евгения Медведева будут представлять Россию в составе сборной в сезоне 2018/19.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.