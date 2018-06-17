Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером
Серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером Брайаном Орсером. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил американский фигурист Джейсон Браун.
«Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева», — написал Браун.
В начале мая Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Фигуристка заявила, что в новом сезоне будет тренироваться под руководством канадского специалиста. При этом она заверила, что в будущем будет выступать только под российским флагом. Медведева также заявила, что решение уйти к Орсеру было самым тяжелым в ее жизни.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и Евгения Медведева будут представлять Россию в составе сборной в сезоне 2018/19.
Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.