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Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приехала в Канаду для работы с новым тренером Брайаном Орсером. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил американский фигурист Джейсон Браун.

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«Торонто был прекрасен и до этого, но теперь стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду, Евгения Медведева», — написал Браун.

В начале мая Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Фигуристка заявила, что в новом сезоне будет тренироваться под руководством канадского специалиста. При этом она заверила, что в будущем будет выступать только под российским флагом. Медведева также заявила, что решение уйти к Орсеру было самым тяжелым в ее жизни.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и Евгения Медведева будут представлять Россию в составе сборной в сезоне 2018/19.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

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