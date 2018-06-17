Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов системы здравоохранения с профессиональным праздником, он отметил, что от работы медиков и от принимаемых ими решений зависят жизни людей.
Поздравление главы кабмина было опубликовано на сайте правительства РФ в воскресенье, 17 июня.
«От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя сохранению и укреплению здоровья людей», — говорится в сообщении.
«Россия гордится успехами, которых добивается отечественная медицина», — отметил глава правительства, добавляет «Федеральное агентство новостей».
В конце мая впервые в России робот принял участие в проведении нейрохирургической операции.