Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов системы здравоохранения с профессиональным праздником, он отметил, что от работы медиков и от принимаемых ими решений зависят жизни людей.

Поздравление главы кабмина было опубликовано на сайте правительства РФ в воскресенье, 17 июня.

«От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя сохранению и укреплению здоровья людей​​​», — говорится в сообщении.

«Россия гордится успехами, которых добивается отечественная медицина», — отметил глава правительства, добавляет «Федеральное агентство новостей».

В конце мая впервые в России робот принял участие в проведении нейрохирургической операции.