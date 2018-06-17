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Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов системы здравоохранения с профессиональным праздником, он отметил, что от работы медиков и от принимаемых ими решений зависят жизни людей.

Поздравление главы кабмина было опубликовано на сайте правительства РФ в воскресенье, 17 июня.

«От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя сохранению и укреплению здоровья людей​​​», — говорится в сообщении.

«Россия гордится успехами, которых добивается отечественная медицина», — отметил глава правительства, добавляет «Федеральное агентство новостей».

В конце мая впервые в России робот принял участие в проведении нейрохирургической операции.

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