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В Киеве на «Марше равенства» задержали 56 человек

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В Киеве полицейские провели задержания противников проведения «Марша равенства» — шествие в поддержку сексуальных меньшинств состоялось днем в воскресенье, 17 июня.

Правоохранители задержали 56 противников ЛГТБ–акции, в результате сопротивления задержанных пятеро полицейских были травмированы.

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Противники «Марша равенства» применяли газовые баллончики

Национальная полиция Киева сообщила, что попытку препятствовать проведению марша осуществили около 150 граждан, они перекрыли дорогу, по которой пролегал маршрут шествия. Когда силовики стали оттеснять их с проезжей части, то в отношении полицейских применили газовые баллончики, пишет «Газета.ру».

Европа призывала власти Украины присоединиться к шествию

Депутаты Европарламента призвали президента Украины Петра Порошенко возглавить гей-парад в Киеве и поддержать ЛГБТ-сообщество страны.

Инициатором обращения к Порошенко стала немецкий политик Ребекка Хармс. Под письмом, адресованным украинскому лидеру, поставили подписи 35 европарламентариев.

«Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду вместе с другими украинцами, которые идут к тому, чтобы стать сильной, разнообразной и равноправной демократической страной в нашей европейской семье», — указывалось в послании.

Проведение ЛГТБ­-акций на Украине

Около года назад порядка 2,5 тыс. человек вышли на «Марш равенства» в Киеве, который проводится в рамках форума «Киев-Прайд-2017». Изначально участники акции планировали пройти по Владимирской улице, но маршрут изменили, так как украинские националисты заблокировали центр Киева, чтобы предотвратить марш.

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